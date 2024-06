Neue coole Bond-Ausstellung fährt in Wien auf

oe24 warf einen ersten Blick auf die kommende James Bond-Ausstellung

1987 drehte Timothy Dalton Teile des James Bond Abenteuers „Der Hauch des Todes“ im Wiener Prater. Dort, direkt beim Riesenrad, wurde nun ein neues Ausstellungs-Highlight präsentiert: ab (00)7. September zeigt „007 Action Vienna“ gleich 50 Original-Vehikel aus den berühmten Filmen - also Autos, Flugzeuge, U-Boote und Hubschrauber - sowie unzählige Replikas und Gadgets in der Metastadt.

James Bond Ausstellungs-Preview © Zeidler ×

Auch den Aston Martin DBS V8 mit dem Bond einst durch Wien fuhr und sogar einen völlig zercrashten Helikopter.

James Bond Ausstellungs-Preview © Zeidler ×

„Alle Vehikel sind im Original-Zustand, da wurde nichts daran herumgeschraubt oder repariert. So als wäre Bond gerade ausgestiegen“, erklärt Bond-Archivarin Meg Simmonds die neue Kultausstellung, die nach Stops im u.a dem National Motor Museum of Beaulieu, dem Petersen Automotive Museum in Los Angeles oder dem Saratoga Automobile Museum in New York nun auch in Wien für Besucherrekorde sorgen soll.