Neue Impulse für die Wirtschaft: Stadtregierung hält Klausur ab

Die rot-pinke Wiener Stadtregierung geht in Klausur. Am kommenden Freitag findet eine eintägige Arbeitssitzung im Rathaus statt. Laut dem Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stehen Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt der Beratungen. "Starke Wirtschaft - Starkes Wien" lautet das Motto.

Zwar sind noch keine Details bekannt, aber das Treffen wird vermutlich für etwas weniger Aufmerksamkeit sorgen als die Klausur vor einem Jahr. Denn damals - am 17. Jänner 2025 - war die Vorverlegung der Wien-Wahl vom Herbst auf April verkündet worden. Die Neuauflage der Zusammenarbeit von SPÖ und NEOS firmiert nun unter "Aufschwungskoalition".

Ludwig verweist auf Wirtschaftswachstum

Diese will kommende Woche über Maßnahmen und Projekte diskutieren, die das Wirtschaftswachstum in Wien ankurbeln und die Beschäftigung steigern sollen, wie es hieß. Bürgermeister Ludwig verwies in einer der APA übermittelten Stellungnahme dazu auf aktuelle Daten: "Wien hat in den vergangenen Jahren als einziges Bundesland durchgehend Wirtschaftswachstum verzeichnet. Somit hat sich unsere Stadt als stabiler und widerstandsfähiger Wirtschaftsstandort mit Rekordbeschäftigung gegen die Rezession gestemmt."

Zwar sei dies ein Erfolg, befand er, nun müssten aber Maßnahmen gesetzt werden, um Unternehmen weiter zu unterstützen. "Von daher setzen wir bei der Klausur und auch in diesem Jahr voll und ganz auf Themen, die das Wachstum und Beschäftigung in Wien weiter ankurbeln." So könne man sicherstellen, die hohe Lebensqualität zu erhalten.

Emmerling: Bildungspolitik zentraler Beitrag

"Unsere Reformen zielen darauf ab, den wirtschaftlichen Aufschwung in Wien langfristig abzusichern. Eine starke Wirtschaft ist dabei untrennbar mit guter Bildung und Chancengerechtigkeit verbunden", hielt Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) fest. Bildungspolitik leiste einen zentralen Beitrag zu Beschäftigung, Wachstum und einem stabilen Wirtschaftsstandort. Die Beratungen der beiden Regierungspartner sind nicht öffentlich. Im Anschluss an die Klausur werden die Ergebnisse im Rahmen eines Medientermins präsentiert.