Neuwahlen-Demo legt morgen Wiener City lahm

Am Samstag sind Sperren für den Ring und den Franz-Josefs-Kai angekündigt.

Angesichts des Koalitions-Hickhacks im Zuge der Nationalratswahl am 29. September vergangenen Jahres wartet die Nation nun seit fünf Monaten auf eine neue Regierung. Während viele auf ein baldiges Zustandekommen von Schwarz-Rot-Pink hoffen, fordern andere Neuwahlen.

Am Samstag, den 1. März, ist für 13:00 Uhr eine Demonstration angekündigt. Unter dem Motto "Neuwahlen jetzt" startet ein Ringmarsch um 14:00 Uhr, das Ende der Demo wird erst in den Abendstunden erwartet.

Abschnittsweise Sperren

Wie vom ÖAMTC vermeldet wurde, ist zu dieser Zeit mit abschnittsweisen Sperren am Ring und am Franz-Josefs-Kai zu rechnen. Befürchtet werden Staus auf den Ausweichstrecken wie etwa auf der Zweierlinie und der Linken Wienzeile, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz sowie auf allen Zufahrten zum Ring (Rennweg, Rechte Wienzeile etc.), Praterstraße, Untere Donaustraße und Roßauer Lände.

Der ÖAMTC empfiehlt daher in einer Aussendung, großräumig - etwa über den Gürtel - auszuweichen bzw. auf die U-Bahnen umzusteigen.