A23-Baustelle: Verkehrs-Chaos droht bis Sommer 2026

Sanierungsarbeiten auf der A23: Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Staus einstellen.

Morgen beginnt auf der Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai eine großangelegte Sanierung. Die Strecke befahren Tag für Tag um die 230.000 Fahrzeuge, was sie zur meistbefahrenen Straße Österreichs macht. Nun müssen Auto- und Motorradfahrer aufgrund der geplanten Mega-Bauarbeiten mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Im Klartext bedeutet das eine geänderte Verkehrsführung und jede Menge Staus.

Zunächst wird die Fahrtrichtung Norden saniert, wie der ÖAMTC vermeldete. Die Hauptarbeiten erfolgen in den Nachtstunden, während der Pannenstreifen zur Fahrspur umfunktioniert wird. Eine Trogspur wird den Gegenverkehr auf einer zusätzlichen Fahrbahn ermöglichen. In den ersten zehn Wochen ist die Baustelle auf der rechten Außenseite der A23 angesiedelt, danach folgt eine Umstellung in die Mitte, was eine Sperre der Abfahrt Handelskai für Fahrzeuge auf den drei linken Spuren zur Folge hat. In der letzten Woche wird die Baustelle schließlich auf die linke Seite verschoben.

Weitere Bauarbeiten

Die Umfahrungsrampe beim Knoten Prater wird während der gesamten Bauzeit in Richtung Handelskai gesperrt. Allerdings bleibt die Abfahrt Richtung Zentrum weiterhin offen. Ab dem 23. Juni folgen die Arbeiten in Fahrtrichtung Süden, die denselben Ablauf wie die Arbeiten im Norden haben. Die endgültigen Arbeiten an den Anschlussstellen Knoten Prater und Handelskai sollen zwischen Oktober 2025 und März 2026 abgeschlossen werden, das Ende der Sanierung ist für August 2026 anberaumt.

Neben den Arbeiten auf der A23 kommt es auch auf der A4 zwischen Knoten Prater und Schwechat zu Einschränkungen. Die Belagsarbeiten und Brückeninstandsetzungen dauern bis September 2026. An Werktagen bleiben zwei Fahrstreifen offen, dennoch wird mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein. Besonders problematisch wird die Auffahrt von der S1 auf die A4 Richtung Wien, wo bis Oktober 2025 nur eine Fahrspur zur Verfügung steht, was im Berufsverkehr zu Staus führen könnte.