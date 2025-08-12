Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. News
Straßenbahn Linie 5
© wikipedia

Nach Zeitungsbericht

Bestätigt: Kein Schimmel-Alarm in Öffi-Fahrerkabinen

12.08.25, 12:43 | Aktualisiert: 12.08.25, 13:52
Teilen

Nachdem ein Zeitungsbericht um verdreckte Klimaanlagen in Wiener Straßenbahnen für Wirbel gesorgt hat, zeigen jetzt interne Untersuchungen, dass aktuell keine Gesundheitsgefahr für Fahrer anhand von Schimmel besteht.

Bilder von stark verschmutzten Klimageräten in älteren ULF-Straßenbahnen sorgten in der Tageszeitung Kurier für Schlagzeilen. Befürchtetet wurden schlecht gewartete Anlagen, die Fahrerkabinen mit belasteter Luft versorgen könnten. Beschwerden sollen von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer gekommen sein, wie es im Bericht heißt. Das Arbeitsinspektorat prüfte daraufhin drei Garnituren in Werkstätten in Favoriten, Floridsdorf und Rudolfsheim-Fünfhaus. Das Ergebnis: Es sind keine sichtbaren Mängel gegeben.

Bereits vor der Medienberichterstattung hatten die Wiener Linien ein Gutachten in Auftrag gegeben. Ein unabhängiger Sachverständiger untersuchte am 21. und 22. Juli acht zufällig ausgewählte ULF-Garnituren in vier Bezirken. Die Messungen ergaben, dass die Pilzkonzentration in den Kabinen sogar unter dem Wert außerhalb der Straßenbahnen lag. Eine Belastung durch Pilzsporen während des Kühlbetriebs konnte ausgeschlossen werden.

Seit Anfang 2023 läuft bei den Wiener Linien ein Pilotprojekt zur Optimierung von Wartungsabläufen. Jede Fahrerkabinen-Klimaanlage wird mindestens einmal jährlich geprüft und gereinigt. Der Endbericht des Arbeitsinspektorats wird in den nächsten Tagen erwartet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden