Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. News
Bürgermeister Ludwig befürwortet Ausbau von Videoüberwachung
© APA/HELMUT FOHRINGER

Sicherheit

Bürgermeister Ludwig befürwortet Ausbau von Videoüberwachung

12.08.25, 12:59
Teilen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) steht hinter dem Plan von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), die Videoüberwachung auf weitere Orte auszuweiten. Ziel sei es, mehr Sicherheit im öffentlichen Raum zu schaffen. 

Derzeit werden in Wien nur drei Plätze offiziell per Video überwacht: Praterstern, Reumann- und Keplerplatz sowie der Karlsplatz. Bisher ist dies nur an Orten erlaubt, an denen bereits Angriffe passiert sind. Ein neuer Erlass erlaubt den Einsatz jetzt auch an Plätzen, an denen Straftaten drohen könnten - aber noch nicht stattgefunden haben.

"Mir war das schon vor längerer Zeit ein Anliegen. Ich hab schon als Wohnbaustadtrat vor 15 Jahren Videoüberwachung in sogenannten Angsträumen ermöglicht, allerdings immer im engen Dialog mit der Datenschutzkommission und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen", begrüßt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die Ausweitung der Videoüberwachung im ORF.  

Wo sich die neuen Standorte befinden, stehe derzeit noch nicht fest. Eine umfassende Überwachung gibt es aber schon jetzt, betreiben die Wiener Linien doch über 15.000 Kameras. Fast täglich fordert die Polizei diesbezüglich Aufnahmen für Ermittlungen an. Während Befürworter von einem Sicherheitsgewinn sprechen, sehen Kritiker wachsende Risiken für den Datenschutz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden