"E-FLUSH" bringt vollelektrische Kanalreinigung für Wien

Klimastadtrat Czernohorszky präsentiert Österreichs erstes Kanalreinigungsfahrzeug mit E-Antrieb und Wasserrecycling.

Wien Kanal geht einen weiteren Schritt Richtung nachhaltiger Kanalreinigung: Ab sofort ist das rein elektrisch betriebene Fahrzeug „E-FLUSH“ im Einsatz, ein E-Kombisauger mit innovativem Wasser-Recycling-System. Der Hightech-LKW spart Wasser, reduziert Lärm und steigert gleichzeitig die Effizienz bei der Arbeit im Wiener Untergrund.

"Mit E-FLUSH setzen wir nicht nur einen Meilenstein für den Klima - und Ressourcenschutz, sondern machen Wien auch zu einer Vorzeigestadt für nachhaltige Infrastrukturtechnik", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Das Fahrzeug spart täglich bis zu 265 Kilogramm CO2 ein und verbessert die Lebensqualität durch geringere Lärmemissionen."

Wasserrecycling für mehr Nachhaltigkeit

Das Besondere am E-Kombisauger: Das bei der Kanalreinigung abgesaugte Material, eine Mischung aus Wasser, Schotter und Sedimenten, wird direkt im Fahrzeug aufbereitet. Flüssige Komponenten werden vom festen Räumgut getrennt und in den Wassertank zurückgeführt. Dieses recycelte Wasser wird dann für die Hochdruckreinigung des Kanals wiederverwendet. "Dadurch entfällt die zeit- und ressourcenintensive Entnahme von Frischwasser an Hydranten. Das stellt besonders in engen Gassen einen enormen Vorteil dar", erklärt Andreas Ilmer, Direktor von Wien Kanal. "Unsere Arbeitsabläufe können unterbrechungsfrei und deutlich effizienter durchgeführt werden."

Leiser Betrieb – ideal für Nachtarbeiten

Ein weiterer Vorteil des E-Antriebs: Durch den Wegfall des Verbrennungsmotors reduziert sich während der Kanalarbeiten die Geräuschkulisse um rund 80 Dezibel. "Das ist ein großer Gewinn für unsere Anrainerinnen und Anrainer, denn vor allem in den Nachtstunden sind die Arbeiten so deutlich leiser und weniger belastend", betont Ilmer.

Leistung und Technik auf modernstem Stand

Der E-Kombisauger verfügt über einen Elektromotor mit 500 kW Leistung (entspricht 680 PS) und eine Akkukapazität von 508 kWh mit 800-Volt-Technologie. Mit einer Spülleistung von 300 Litern pro Minute bei einem Druck von 120 bar wird der Kanal zuverlässig gereinigt. Der Wassertank fasst 2.700 Liter, der Schlammtank 9.200 Liter. Täglich können dank dem Wasser-Recycling-System bis zu 10 Kubikmeter Wasser eingespart werden. Damit definiert Wien Kanal neue Maßstäbe für umweltfreundliche Kanalreinigung.

Über Wien Kanal

Mit einer Leitungslänge von mehr als 2.500 Kilometer ist Wien Kanal Österreichs größter Kanalnetzbetreiber. Täglich wird etwa eine halbe Milliarde Liter Abwasser von 2 Millionen Menschen und 180.000 Gebäuden sicher und umweltgerecht zur Kläranlage in Simmering transportiert.

Rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten das Kanalnetz funktionsfähig und sauber. So werden zum Beispiel täglich bis zu 20 Tonnen abgelagertes Material aus den Kanälen geräumt, um den Abfluss zur Kläranlage zu garantieren. 99,9 Prozent aller Haushalte in Wien sind an das städtische Kanalnetz angeschlossen. Trotzdem wächst das Wiener Kanalnetz jährlich um bis zu zehn Kilometer. Durchschnittlich fünf Kilometer Kanal werden unterirdisch, also nahezu aufgrabungsfrei saniert. Unterirdisch sind auch die Roboter von Wien Kanal unterwegs. Allein im vergangenen Jahr haben sie mehr als 200 Kilometer im Abwasserlabyrinth zurückgelegt und die Rohre auf Beschädigungen untersucht.