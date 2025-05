JUCA als kostenloses Service für junge Obdachlose

Der neue Caritas-Standort in Floridsdorf bietet Platz für bis zu 95 junge Menschen ohne dauerhafte Bleibe.

Wer in Wien zwischen 18 und 27 Jahre alt und obdachlos ist, findet ab sofort in der neuen Caritas-Einrichtung JUCA in Floridsdorf einen Wohnplatz sowie Unterstützung. Am Donnerstag fand die feierliche Neueröffnung im Beisein von Klima-Sektionschef Jürgen Schneider und Bezirksvorsteher Georg Papai statt.

"Wohnungslosigkeit ist bei jungen Menschen zwar oft unsichtbar, aber sie ist bittere Realität. Das JUCA ist seit über 40 Jahren ein zentraler Bestandteil des Unterstützungsangebots für junge Menschen in Wien, wo sie Hilfe auf dem Weg zurück in ein eigenständiges Leben und Wohnen finden", erklärt Caritasdirektor Klaus Schwertner. "Im JUCA finden sie ein vorübergehendes Zuhause und einen Ort, wo sie sich stabilisieren und neue Zukunftsperspektiven erarbeiten können.“

Neben 35 längerfristigen Wohnplätzen befindet sich im neuen JUCA auch ein Chancenquartier für junge Menschen in akuten Notsituationen, wo 16 Personen über mehrere Monate bleiben können, um ihre Möglichkeiten und Ansprüche zu klären. In Österreich sind aktuell rund 21.000 Menschen obdach- und wohnungslos, rund 60 Prozent von ihnen leben in Wien - etwa ein Drittel davon ist unter 30 Jahre alt.