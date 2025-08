Longines Global Champions Tour 2025 macht wieder Halt in Wien

Schönbrunn wird neuerlich zur Bühne für die Springreit-Elite.

Von 26. bis 28. September 2025 verwandelt sich Wien in einen Hotspot des internationalen Pferdesports: Die Longines Global Champions Tour macht Halt in der Hauptstadt – und das direkt vor dem prachtvollen Schloss Schönbrunn. Die weltbesten Springreiter treten gegeneinander an und lassen die Herzen der Pferdefans höherschlagen.

Nach Stopps in Metropolen wie Doha, Paris, London und New York ist Wien erneut Teil der exklusiven Tour – als Austragungsort eines der bedeutendsten Springreit-Turniere weltweit. Das Event zählt zur absoluten Königsklasse im Reitsport.

Neben dem spannenden Wettkampf erwartet die Besucher auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – perfekt für Pferdefans und Familien, die ganz nah dran sein wollen, wenn Eleganz und Sportlichkeit aufeinandertreffen.

Alle Infos auf einen Blick

Programm-Zeiten:

Freitag, 26.09., 8:00 – 22:45 Uhr

Samstag, 27.09., 8:45 – 22:30 Uhr

Sonntag, 28.09., 9:00 – 22:20 Uhr

Veranstaltungsort:

Ehrenhof von Schloss Schönbrunn

Die Besucher dürfen sich auf spannende Wettkämpfe, eine einzigartige Atmosphäre und exklusiven Pferdesport auf höchstem Niveau freuen.