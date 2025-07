Wiener Handel freut sich über "Run auf Schulartikel" im August

Rund 20 auf das Schulgeschäft spezialisierte Fachhändler gibt es in Wien, die dem Ferienende bereits entgegenfiebern. Die durchschnittlichen Ausgaben für Schulartikel liegen zwischen 150 und 200 Euro pro Schulkind.

Gut vier Wochen sind es noch bis zum Schulstart am 1. September, wenn für 250.000 Wiener Schüler wieder der Ernst des Lebens beginnt. Dann heißt es Lernen statt Sonne und Freibad. Noch ist es aber nicht so weit, auch wenn bereits im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.

Vor allem für den Papier-, Büro- und Schreibwarenhandel stellt der August eine der umsatzstärksten Phasen des Jahres dar. "Der Schulstart ist ein saisonaler Umsatzmotor für die Branche. In dieser Zeit werden bis zu 50 Prozent des Jahresumsatzes erzielt", erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Besonders die Monate August und September seien entscheidend: Viele Fachhändler - vom kleinen, spezialisierten Geschäft bis zum größeren Filialbetrieb - verzeichnen in diesem Zeitraum eine hohe Kundenfrequenz und gute Umsätze mit Schulmaterialien. Aktuell gibt es in Wien 162 Einzelhändler mit Papier- und Schreibwaren, davon sind rund 20 auf das Schulgeschäft spezialisierte Fachbetriebe.

August und September entscheidend

Noch im Juli würden die Händler ein steigendes Interesse an Heften, Blöcken, Stiften, Mappen sowie Mal- und Bastelbedarf verzeichnen. "Trotz zunehmender Digitalisierung ist der Bedarf an Schulmaterialien weiterhin hoch. Der stationäre Fachhandel in Wien spielt in der Versorgung der Haushalte mit Schulbedarf eine zentrale Rolle", betont Gumprecht.

Die durchschnittlichen Ausgaben für Schulartikel liegen zwischen 150 und 200 Euro pro Schulkind. Besonders bei den Erstklässlern und Volksschulkindern wird nicht gespart: Über 50 Prozent der Einkäufe fallen auf die Kleinsten. Ein Taferlklassler-Startpaket, das unter anderem eine Schultasche und diverse Erstausstattungsmaterialien beinhaltet, kostet bis zu 400 Euro.

Von den spezialisierten Händlern heißt es, dass das Geschäft mit den Schulartikeln und -materialien heuer gut angelaufen ist, aber es noch Luft nach oben gibt. "Viele Händler rechnen kurz und rund um den Schulstart am 1. September noch mit einem verstärkten Kundenaufkommen", so Gumprecht abschließend.