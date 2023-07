Obdachlose im Schlaf niedergestochen – ein Serientäter?

51-Jährige wachte vor Schmerzen auf – Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wien. Eine obdachlose 51-Jährige ist in der Nacht auf Samstag im Bereich des Venediger-Au-Parks in Wien-Leopoldstadt durch Stiche schwer verletzt worden. Die Frau gab an, in der Nähe des Abgangs zur U-Bahn-Station Praterstern auf einer Grünfläche geschlafen zu haben, als sie wegen der akuten Schmerzen aufgewacht sei. Laut Opfer übte eine ihr unbekannte Person die Attacke aus. Sie erlitt Verletzungen im Bauch und Becken-Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls gegen 3.40 Uhr.

Mord. Erst vor gut einer Woche wurde ein Obdachloser (56) tot auf einer Parkbank am Handeslkai gefunden. Er starb an Stichverletzungen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und in Wien ein Serientäter sein Unwesen treibt, wird wohl von der Polizei geprüft werden.