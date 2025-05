Opfer nach Bank-Abhebung beklaut: Fünf Diebinnen gefasst

Nach einer stundenlangen Obserservation konnten die Ermittler zuschlagen.

Fünf dreiste Diebinnen, die sich auf Opfer, die gerade Geld abgehoben hatten, spezialsiert hatten, gingen der Polizei am Dienstag ins Netz. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatte die Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einen Tipp des Salzburger Landeskriminalamtes bekommen, dass die fünf Damen in Wien zuschlagen könnten. Die Ermittler legten sich auf die Lauer und entdeckten tatsächlich die Gruppe.

Opfer beobachtet und verfolgt

Die stundenlange Observation begann bereits am Montag. Die Täterinnen beobachteten Menschen, die bei Banken Geld abhoben, und observierten diese über mehrere Stunden. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor. Im Bereich der Niederhofstraße in Meidling war dann allerdings Endstation bei einer Bushaltestelle. Die Fahnder beobachteten, wie das Quintett versuchte, einer Frau beim Einsteigen in einen Bus das zuvor behobene Bargeld zu stehlen, und nahmen die Täterinnen - niederländische bzw. bosnisch-herzegowinische Staatsbürgerinnen - fest.

Drei wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht, darunter eine 44-Jährige, gegen die bereits eine Festnahmeanordnung wegen ähnlicher Delikte bestand. Die älteste und die jüngste Verdächtige wurden angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes geführt.