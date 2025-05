Opfer auf Straße erschlagen: Pakistani (21) festgenommen

Der mutmaßliche Schläger soll nun gefasst sein.

Wien. Das Opfer, ein Bangladescher, wurde Mitte Mai in Favoriten schwer verletzt am Gehsteig auf der Grenzackerstraße in Favoriten aufgefunden. Zwei Tage später starb der 27-jährige Mann im Spital. Er war von einem vorerst Unbekannten auf offener Straße erschlagen worden.

Aufgrund von stumpfer Gewalteinwirkung, ermittelte das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, ermittelte demnach aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Nach einem Zeugenaufruf ging bei der Polizei ein anonymer Hinweis zum Tatverdächtigen ein. Dieser hat sich aufgrund von Ermittlungen erhärtet. Nun soll am Samstagmorgen der mutmaßliche Täter in seiner Wohnung in Favoriten festgenommen worden sein. Es handelt sich um einen 21-jährigen Pakistani.

Video während der Tat

Ermittler fanden auf einem Handy des Mannes ein Video, welches während der brutalen Tat aufgenommen wurde. In einer ersten Vernehmung zeigte er sich vollumfänglich geständig. Weitere Ermittlungen zum Tatmotiv sind im Gange.