Polit-Streit beendet: Mitterbergstiege in Döbling wieder begehbar

Aus Sicherheitsgründen war die Mitterbergstiege über 14 Jahre lang gesperrt und schlummerte in bester Lage zwischen den Weinbergen Döblings vor sich hin. Nun ist die Instandsetzung abgeschlossen. Die Finanzierung war lange umstritten und führte zu Verzögerungen.

Fast 15 Jahre lang war sie gesperrt, nun wird die Mitterbergstiege endlich wieder geöffnet. Der beliebte Fußweg zwischen Mukenthalerweg und Eisernenhandgasse führt durch die Weinberge Döblings und wird am Freitag offiziell für freigegeben. Die 200 Meter lange Verbindung war aus Sicherheitsgründen geschlossen, weil Stufen und Geländer stark beschädigt waren.





Kosten wurden gesenkt

Die Sanierung begann im März und wurde mit den Rohrlegungsarbeiten der Wiener Wasserwerke kombiniert. Insgesamt verlegte die Stadt 6,3 Kilometer neue Wasserleitungen in den umliegenden Hügeln. Die ursprünglich veranschlagten Kosten von 890.000 Euro sanken auf rund 700.000 Euro, da Steinmaterial wiederverwendet wurde und Bauprozesse effizient abgestimmt waren. Über viele Jahre wurde heftig gestritten, wer die Finanzierung übernehmen soll. Rathaus und der Bezirk schoben einander die Verantwortung zu, während die Stiege weiter verfiel. Erst eine späte Einigung zwischen beiden Seiten brachte Bewegung in das Projekt, die Kosten wurden schließlich geteilt.

Aufwendige Arbeiten

"Es war mir ein zentrales Anliegen, diese seit so vielen Jahren geschlossene Stiege wieder zu öffnen", so Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). "Jetzt ist die charmante Abkürzung wieder frei – ganz neu errichtet, mit sicheren Stufen und ideal für alle, die Natur, Aussicht und Heurigenflair verbinden wollen“, so Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP). Thomas Keller von der MA 28 erklärt, dass viele Arbeiten in aufwendiger Handarbeit erledigt werden mussten, weil schweres Gerät kaum zufahrbar war. Die neue Qualität sei jetzt auf jedem Schritt spürbar.

Am Freitag wird die Absperrung nun vollständig entfernt. Schon im Vorjahr war der Weg kurzfristig provisorisch geöffnet worden, doch erst jetzt ist die umfassende Sanierung abgeschlossen. Pünktlich zur Weinwandersaison steht der traditionsreiche Pfad durch die Weinberge wieder allen offen.