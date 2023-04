Polizei-Einsatz bei Beatles-Musical in der Stadthalle

Bei der gestrigen Veranstaltung ''All you need is love! Das Beatles Musical'' ist es in der Wiener Stadthalle zu einem Zwischenfall gekommen.

Wien. Gestern kam es bei der Veranstaltung ''All you need is love! Das Beatles Musical'' zu einem Polizeieinsatz. Ein 20-Jähriger (österreichischer Staatsbürger) verschaffte sich ohne gültiger Eintrittskarte Zugang zu der Aufführung und wurde von Mitarbeitern der Stadthalle aufgefordert den Saal beziehungsweise seinen Sitzplatz zu verlassen. Sie erteilten ihm Hausverbot. Der 20-Jährige wurde immer aggressiver und Polizisten mussten zur Hilfe eilen. 20-Jähriger schlug auf Beamte ein Als sie ihn aus dem Saal brachten, begann er auf die Polizisten einzuschlagen und bedrohte sie mit dem Umbringen. Diese nahmen den Mann dann unter heftiger Gegenwehr fest. Auch im Arrestantenwagen und Arrestbereich tobte der 20-Jährige noch. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung wird es zu Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wien kommen.