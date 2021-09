Polizei jagt Räuber-Duo aus U-Bahn

Eine Arbeitskollegin kam dem Opfer zu Hilfe und vertrieb die jungen Räuber.

Wien. Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach zwei jungen Tätern, die einem Fahrgast die Handtasche rauben wollten und das Opfer dabei verletzten.

Frau überfallen

Der Vorfall passierte am 16. Juli gegen 6.30 Uhr früh. Eine 43-Jährige war auf dem Weg in die Arbeit und stieg in der Station Roßauer Lände (Alsergrund) aus der U-Bahn aus. Dabei wurde sie von den beiden Gesuchten verfolgt und in der Seegasse überfallen.

Ein Räuber versuchte der Wienerin die Handtasche zu entreißen und stieß sie zu Boden. Eine Arbeitskollegin, die den Vorfall bemerkte, eilte der 43-Jährigen zu Hilfe.

Nachdem sie Passanten durch Schreie auf die Situation aufmerksam machte, rannte der Täter, der nach der Tasche griff, und sein Komplize, der beim Überfall als Aufpasser fungierte, davon.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei konnte nun Fotos der Verdächtigen aus einer Überwachungskamera der U-Bahn-Station sichern und bittet um Hinweise an die Kripo: 01-31310-43800. Es gilt die Unschuldsvermutung.