E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Einsatz Obere Donau Mann Stichverletzungen/Fahndung läuft
© Viyana Manset Haber

19-jähriger Bulgare

Polizei schnappt Messerstecher von Floridsdorf

09.08.25, 10:48
Nach der schweren Messerattacke in Wien-Floridsdorf am Dienstag wurde der mutmaßliche Täter von der Polizei festgenommen. Das 33-jährige Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr. 

Nach der Messerattacke im Wasserpark in Wien-Floridsdorf auf einen 33-Jährigen am Dienstagvormittag ist ein Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen worden.

Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Bulgaren, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag. Eine Vernehmung fand bisher noch nicht statt, der 33-Jährige habe den Verdächtigen jedoch zweifelsfrei identifizieren können, hieß es. Der 19-Jährige befindet sich bereits in einer Justizanstalt.

Der 33-Jährige war durch zwei Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Passanten fanden ihn daraufhin im Bereich der Parkanlage. Eine Not-OP im Spital dürfte ihm das Leben gerettet haben.

