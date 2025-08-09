Polizei schnappt Messerstecher von Floridsdorf

Nach der schweren Messerattacke in Wien-Floridsdorf am Dienstag wurde der mutmaßliche Täter von der Polizei festgenommen. Das 33-jährige Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr.

Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Bulgaren, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag. Eine Vernehmung fand bisher noch nicht statt, der 33-Jährige habe den Verdächtigen jedoch zweifelsfrei identifizieren können, hieß es. Der 19-Jährige befindet sich bereits in einer Justizanstalt.

Der 33-Jährige war durch zwei Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Passanten fanden ihn daraufhin im Bereich der Parkanlage. Eine Not-OP im Spital dürfte ihm das Leben gerettet haben.