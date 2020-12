Polizei sprengte Corona-Partys in Wien: 50 Anzeigen

Trotz hartem Lockdown feierten junge Leute eine riesige illegale Corona-Party.

Der dritte Lockdown war am Stefanitag noch nicht richtig in Kraft getreten, da hatte die Polizei mit Corona-Brechern schon alle Hände voll zu tun. Gleich zweimal musste in Wien ein Großaufgebot ausrücken, um illegale Partys aufzulösen. Es hagelte 50 Anzeigen und etliche Organmandate.

In der Speisinger Straße in Hietzing haben sich Jugendliche sogar eigens dafür ein Haus gemietet. 22 der 40 bis 50 Partygäste im Alter von 13 bis 22 Jahren wurden angezeigt, die anderen konnten flüchten.

Aufgeflogen war die unerlaubte Party, weil sich ein Gast in betrunkenem Zustand am Kopf verletzt hatte. Seine Freunde brachten den Jugendlichen ins Freie und alarmierten einige Straßen vom Haus entfernt die Rettung. Nur eineinhalb Stunden später wurden die Einsatzkräfte erneut zu dem Haus geholt. Ein Anrainer hatte sich wegen Lärms beschwert.

Von den schätzungsweise 40 bis 50 Partygästen konnten nur noch 22 angetroffen werden. Die anderen flüchteten.

Fast zeitgleich löste die Polizei auch in Margareten eine Party auf.