Polizei sucht diesen Dieb

Der noch unbekannte Mann soll zwei ältere Männer im Bereich von Bankomaten beklaut haben.

Mit der Veröffentlichung von Fahndungsbildern hofft die Wiener Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann auf den Bildern steht im Verdacht zwei Männer beklaut zu haben.

Der erste Vorfall ereignete sich am 17. April in der Kürschnergasse in Floridsdorf. Dort stahl der Unbekannte einem 81-jährigen Mann eine Bankomatkarte aus der Jackentasche. Mit dieser hob der dreiste Dieb einen dreistelligen Betrag vom Konto des Opfers ab.

Zeugen sollen sich melden

Genau der gleiche Täter soll nur zwei Tage später einem 78-Jährigen einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe aus der Jackentasche geklaut haben, nachdem er den Mann abgelenkt hatte.

Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 01 31310 64343 melden.