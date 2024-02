Polizei sucht diesen Räuber

Mit einem Komplizen hat er in den frühen Morgenstunden einen Mann, der gerade nach Hause wollte, überfallen.

Der Mann soll gemeinsam mit einem Komplizen am 16. Dezember 2023 um 4 Uhr morgens in der Rotenhofgasse in Favoriten einen 34-Jährigen, der gerade sein Haustor aufsperrte, nach einer Zigarette gefragt haben. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen das Opfer gestoßen und ihm die Geldbörse geraubt haben. Zum Glück wurde der Mann nicht verletzt.

© LPD Wien

Kreditkarte des Opfers benutzt

Mit der Kreditkarte des Geschädigten sollen sich die beiden Männer gleich in der Nähe des Tatortes Zigaretten gekauft haben. Am Nachmittag sollen sie noch einmal versucht haben die Karte zu benutzen. Diese war allerdings bereits gesperrt.

Mithilfe der Lichtbilder eines der beiden Tatverdächtigen hofft die Polizei nun auf weitere Hinweise. Diese können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310-57800 eingehen.