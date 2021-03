Polizei warnt vor maskenfreiem Sturm auf Supermärkte

Auf Telegram riefen Corona-Gegner dazu auf, ''maskenfrei'' einkaufen zu gehen.

Masken-Gegner und Covid-Leugner haben in den sozialen Netzwerken einen Aufruf gestartet, am Freitag österreichweit in Supermarktfilialen "maskenfrei" einkaufen zu gehen. Inzwischen ermittelt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Ein Bezug der Organisation zu extremistischen Gruppen werde nicht ausgeschlossen.

Die Polizei kündigte Kontrollen an. Die betroffenen Handelsketten sind mit der Exekutive in Kontakt. Die Polizei warnt jetzt erneut vor dem "maskenfreien Sturm" und klärt auf, welche Corona-Regeln in Supermärkten gelten:

Speziell in Telegramgruppen verbreitet sich ein Aufruf zum "gemeinsamen maskenfreien Einkaufen".

Wir und die betroffenen Supermärkte sind dies bzgl. bereits in Kenntnis & Austausch. Ermittlungen gegen die Organisatoren werden vom BVT (=Verfassungsschutz) geführt. pic.twitter.com/AJZrrFpxGo — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 3, 2021

Hintergrund: Der Aufruf der Corona-Leugner wurde unter anderem im bei Verschwörungstheoretikern beliebten Instant-Messaging-Dienst Telegram verbreitet. Am 5. März um 18 Uhr soll in bestimmten Filialen mehrerer Handelsketten in allen Bundesländern in der Obst- und Gemüseabteilung die Maske abgenommen werden.