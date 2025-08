Polizeiauto kracht bei Verfolgungsjagd in Bim

Schon wieder kam es in Wien zu einem Unfall mit einem Streifenwagen.

Am Samstagabend ist es in Wien zu einem schweren Unfall zwischen einem Polizeiauto im Einsatz und einer stehenden Straßenbahn gekommen. Bei starkem Regen krachte die 25 Jahre alte Polizistin am Steuer mit ihrer 22-jährigen Kollegin am Beifahrersitz bei einem Ausweichmanöver beim Schottenring in der City im Zuge einer Verfolgungsfahrt in die Bim, so die Polizei am Sonntag. Die Beamtinnen erlitten beim Frontalaufprall schwere Verletzungen. Sonst wurde niemand verletzt.

So blieben der Straßenbahnfahrer und alle Fahrgäste unversehrt, hieß es in der Polizeiaussendung. Beide Beamtinnen erlitten beim Unfall, der sich um 21.30 Uhr ereignete, Knochenbrüche und Schnittverletzungen. Die jüngere Polizistin wurde wegen Verletzungen an der Lendenwirbelsäule operiert, hieß es auf APA-Nachfrage. Beide Frauen sind stationär im Krankenhaus. Zuvor waren die Polizistinnen an der Unfallstelle von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt worden.

Verfolgungsfahrt bei starkem Regen

Das Polizeiauto krachte frontal gegen den Kopf des Straßenbahnzuges. Im Einsatz standen die Beamtinnen mit dem Fahrzeug, weil sie eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen wollten, weil ein Auto in Schlangenlinien unterwegs war, sich "der Lenker dieser aber entzogen" habe. Bei der Verfolgung wollte die Polizeiauto-Lenkerin einem anderen Fahrzeug ausweichen und kam beim starken Regen von der Straße ab. Der Lenker, der angehalten werden sollte, ist geflüchtet.