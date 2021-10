× Polizist außer Dienst erwischt Bankomat-Knacker auf frischer Tat

Der Polizist stellte sich in den Dienst und verfolgte die Peron zu Fuß.

Wien. Ein Polizist der Polizeiinspektion Taubstummengasse war am Freitag um 21.30 Uhr in seiner Freizeit außer Dienst am Kärntner Ring unterwegs, als der Beamte eine verdächtige Person beim Bankomaten einer Bankfiliale bemerkte. Die Person soll mit Werkzeug an dem Geldausgabeautomaten hantiert haben und offensichtlich versucht haben, diesen aufzubrechen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Als der Tatverdächtige auf den Zeugen aufmerksam wurde ergriff er umgehend die Flucht. Der Polizist stellte sich in den Dienst und verfolgte die Peron zu Fuß. Der Mann lief Richtung Schwarzenbergplatz. Dort wurde ein diensthabender Überwachungsposten des österreichischen Bundesheers auf die Situation aufmerksam.

Soldat nahm ebenfalls die Verfolgung auf

Der Soldat nahm ebenfalls die Verfolgung des Flüchtenden auf. Mit Unterstützung des Heeresangehörigen gelang es, den Mann am Schwarzenbergplatz anzuhalten. Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten festgenommen. Die Polizisten stellten das mutmaßlich verwendete Einbruchswerkzeug (Schraubenzieher, Handbohrer) sicher. Weiters wies sich der Mann mit einem gefälschten lettischen Reisepass aus. Mit seiner tatsächlichen Identität wird der Mann bereits per internationalen Haftbefehl von bulgarischen Strafverfolgungsbehörden gesucht. Der 37-Jährige befindet sich in Haft.