Pride Parade: 200.000 feiern Toleranz für alle

Schrill, bunt und laut -mit der Regenbogen-Parade wird für mehr Rechte gekämpft.

Es ist der Höhepunkt der Vienna Pride: Heute findet die Regenbogenparade am Wiener Ring statt. Motto: "Pride against hate -make love, not war!"

Demo. Es wird eine bunte Party als Zeichen der Toleranz. Laut Veranstaltern ist die Parade eine "politische Demonstration für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen".

Österreich zeigt Offenheit: 200.000 Teilnehmer werden erwartet. Auch große Organisationen (z.B. ÖAMTC) und Unternehmen (ÖBB) machen mit bei der Party gegen Ausgrenzung. Die Parade zieht gegen den Uhrzeigersinn um die Innenstadt. Gestartet wird um 13 Uhr am Rathausplatz, wo auch ab 18 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Redner sind unter anderem Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) und NR-Abgeordneter Mario Lindner (SPÖ).

Ringstraße bleibt bis abends gesperrt

Um 8.30 Uhr wird erstmals ein Teilstück zwischen Operngasse und Schottengasse gesperrt. Um 13 Uhr geht es los mit der Parade, der Ring wird für den Verkehr unpassierbar. Auch die Straßenbahnen 1,2,31, 71 und D werden nur eingeschränkt fahren. Erst gegen 18 Uhr soll laut ÖAMTC der Verkehr wieder fließen.