Radler rächten sich mit irrer Vandalen-Aktion

Zwei junge Pedalritter auf ihren Mountain-Bikes sollen einen Radler (41) angeblich grundlos von dessen Fahrrad gestoßen - und Tage danach in dessen Wohnung eingedrungen sein.

Wien. Zwei mysteriöse Attacken gilt es in diesem Fall, bei dem per Lichtbildfahndung zwei junge Radler von der Polizei gesucht werden, aufzuklären: Da wäre zunächst ein Angriff auf offener Straße in der Leopoldstadt durch das gesuchte Biker-Duo, wobei das Opfer zum Glück unverletzt blieb und nach Hause flüchten konnte.

Wenige Tage nach diesem Vorfall brachen die beiden Kontrahenten, ebenfalls im 2. Bezirk, in die Wohnung des 41-Jährigen ein: Dabei sollen sie seinen Laptop sowie ein Dokument entwendet, die Möbel mit Lack besprüht sowie den Wasserhahn verstopft und das Wasser aufgedreht haben, wodurch es zu einem erheblicher Sachschaden kam. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweise, die zu den Gesuchten führen, unter: 01 31310 63313 (Polizeiinspektion Ausstellungsstraße).