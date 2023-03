× Rapid-Fans werfen Bengalo in vollbesetzte U-Bahn

Die Wiener Linien mussten die U-Bahn-Station Keplerplatz temporär sperren. Laut Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt – der Betrieb der U-Bahn konnte kurz darauf wieder aufgenommen werden.

Rapid-Fans werfen Bengalo in Ubahn

Augenscheinliche Fans von Rapid versuchen pyrotechnische Gegenstände in einer vollbesetzte U-Bahn zu werfen.

In der U-Bahn; Austrianer aber auch „Normalos“ und Kinder die in Panik geraten.

Absolut daneben.



