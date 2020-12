Rathausplatz: Der Wiener Eistraum eröffnet heuer bereits am 24. Dezember

Frohe Botschaft für Schlittschuhläufer*innen.

Auf den Adventpunsch am Rathausplatz müssen die Wienerinnen und Wiener dieses Jahr verzichten. Ein kleines Weihnachtswunder kann die Stadt Wien ihren Bewohner*innen aber trotzdem erfüllen: Der Wiener Eistraum, die große Eislauffläche im Rathauspark, wird dieses Jahr ab 24. Dezember befahrbar sein.

Die am Weihnachtsabend eröffnete Eisfläche wird dieses Jahr 8.300m² groß sein und zwei Ebenen umfassen. Der Wiener Eistraum, der seinen Besucher*innen auch heuer für Erholungs- und Sportvergnügen mitten in der Hauptstadt sorgen will, geht damit in die 26. Runde.

Umfangreiches Sicherheitskonzept

Damit die Eisfläche trotz Corona-Krise ohne Ansteckungsrisiko genossen werden kann, wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt, das ein sicheres Eislauferlebnis garantieren soll. Bürgermeister Michael Ludwig zeigt sich begeistert: „Die Stadt bietet den Wienerinnen und Wienern pünktlich zu Weihnachten etwas weltweit Einzigartiges – den Wiener Eistraum. Und Wien setzt damit erneut ein starkes Zeichen, dass auch unter schwierigen Bedingungen Lebensfreude, verantwortungsvolles Miteinander und ein mutiger Blick nach vorne möglich sind."

Mit dem vorgezogenen Start will die Stadt Wien auch in Corona-Zeiten für einen festlichen Auftakt in die Feiertage sorgen. Wer sich die Wartezeit auf den Eislaufplatz verkürzen möchte, dem leuchten auch in dieser Adventszeit die Weihnachtsbeleuchtungen im Rathauspark. Geschenkartikel und Punschhäferl vom Christkindlmarkt am Rathausplatz können dieses Jahr online bestellt werden.