Regenbogen-Parade wird Mega-Demo

Die Regenbogenhauptstadt ­feiert den Pride Month mit einem kunterbunten Programm.

Wien. Das Motto der Vienna Pride 2022 lautet: „Pride against hate – make love, not war!“ und steht im Zeichen von Toleranz gegenüber LGBTIQ-Personen. Wien ist Regenbogen-Hauptstadt und feiert den Pride Month, der jährlich weltweit gefeiert wird. Höhepunkt ist die Regenbogenparade am Samstag am Ring, die heuer wieder in vollem Umfang stattfinden kann. 250.000 nehmen teil – heuer sind auch erstmals wieder die lauten Party-Trucks bei der größten Demo Österreichs dabei, die gegen die Fahrtrichtung rund um den Ring führt.

Behinderungen. Durch diesen Mega-Event ist am Samstag natürlich auch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, meldet der ÖAMTC.

Die erste Ringsperre wird gegen 8.30 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen, die Parade selbst startet um 13 Uhr in Höhe des Rathausplatzes und wird sich gegen die Fahrtrichtung vorbei an Parlament, Oper, Urania, entlang des Franz-Josefs-Kais, der Börse und Universität zurück zum Rathausplatz bewegen, wo sie gegen 17 Uhr ankommen soll. Danach beginnt die Abschlussveranstaltung bis 22 Uhr.

Run. Ein weiterer Höhepunkt ist der heutige Pride Run Vienna mit Hunderten Teilnehmern im Prater mit anschließender Demo.

viennapride.at