Regierung sagt Silvester ab

Die GECKO setzte nun strengere Maßnahmen ab 27. Dezember durch.

Wien. „Wir müssen die Zeit nutzen und uns weiter gegen Omikron wappnen“, sagte die Sektionschefin des Gesundheits­ministeriums und GECKO-Leiterin Katharina Reich, als sie gestern neue Verschärfungen ab 27. Dezember bekannt gab.



Silvester abgesagt. Und die haben es in sich: Die Sperrstunde (siehe rechts) wird etwa auf 22 Uhr vorgezogen. Auch zu Silvester! Damit wird es heuer – zumindest in der Gastronomie – keine Silvesterfeierlichkeiten geben. Von privaten Silvesterpartys wird vonseiten der Regierung dringend abgeraten. „Feiern Sie im kleinen sicheren Kreis, lassen sie sich testen“, so Reich.



Die GECKO (gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination) hatte am Dienstag über sieben Stunden be­raten. Die 22 Mitglieder waren sich einig, dass man noch versuchen müsse, die Ausbreitung von Omikron einzubremsen.



Gipfel dauerte mehr als 3 Stunden. Gestern tagte dann Reich – ihr Co-Leiter Generalmajor Striedinger ist krank – in einer virtuellen Sitzung mit Kanzler Karl Nehammer, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und den neun Landeshauptleuten. Mehr als drei Stunden dauerte der Gipfel.



