Riesenansturm auf Clubs am Wochenende

Mit Samstagnacht durften Clubs nach fast zwei Jahren Pause wieder öffnen.

Wien. Am Wochenende war Wien außer Rand und Band: Trotz steigender Infektionszahlen wurde gefeiert, als gäbe es kein Corona mehr. Zwar gilt in Wien die 2-G-Regel, doch mit dem Fallen der Sperrstundenregelung feierten Tausende das Comeback der Clubs.

Vor dem U4 war der Andrang sogar so groß, dass Partyhungrige auf der Straße standen und die Polizei anrücken musste.

Rapper RAF Camora feierte Samstagnacht in Passage

Schlangen. Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, standen Hunderte schon in der Nacht von Freitag auf Samstag Schlange – dasselbe Szenario auch Samstagnacht: Massenansturm auf den Klub O von Joachim Natschläger am Opernring. Vor dem Prater Dome bildeten Jugendliche eine meterlange Schlange. „Sogar RAF Camora hat Samstag unseren Club Passage besucht“, verriet Passage-Betreiber Christoph Probst.

Polizei. Es kam zu mehreren Polizeieinsätzen: Ein ­Betrunkener (25) drohte Securitys mit dem Umbringen – Festnahme. In der City wurden Beamte beschimpft, ein 15-Jähriger daraufhin wegen Widerstand festgenommen.