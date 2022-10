Rowdys zerkratzten fünf Autos vor Polizeiwache

Männer drehten durch und zerkratzen geparkte Autos.

Wien. Eine E-Scooter-Lenkerin war am Mittwoch kurz nach 3 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden (23, 24) in Wien-Mariahilf unterwegs, als sie vor der Polizeiinspektion Kopernikusgasse kontrolliert wurde. Dabei drehten die jungen Männer völlig durch: Sie verhielten sich sehr provokant gegenüber den Uniformierten und schrien in der Dienststelle herum. Nachdem sie nach der Abmahnung durch die Beamten die Inspektion verlassen hatten, zerkratzten sie mit einem Schlüsselbund einen Polizeibus sowie vier geparkte Autos. Ein Polizist erwischte das Duo dabei. Die Wiener wurden auf freiem Fuß angezeigt