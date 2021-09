Im Wiener Strandbad Gänsehäufel brach ein Mann plötzlich zusammen – Notarzt-Hubschrauber im Einsatz.

Wien. Am Sonntag um etwa 17 Uhr kam es im Wiener Strandbad Gänsehäufel zu einem dramatischen Rettungs-Einsatz. Ein Mann mittleren Alters brach plötzlich im Bereich des Wellenbades zusammen. Die Rettung wurde alarmiert und der Christopherus 9 Hubschrauber startete vom AKH Richtung Gänsehäufel. Dort konnten die Einsatzkräfte den Mann stabilisieren, wie ein Arzt der Wiener Berufsrettung gegenüber oe24 bestätigt.

Der Patient wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Es bestehe vermutlich keine Lebensgefahr. Die Rettungs-Kette habe gut funktioniert. Auch ein First Responder wurde angefordert – ein nahegelegenes Einsatzfahrtzeug von Feuerwehr, Polizei und Rettung in der Nähe mit einem Defibrillator wurde zum Unfallort geschickt. Der Defibrillator musste allerdings nicht benutzt werden.