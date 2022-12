Schulwart ermordet – kein Hinweis trotz Belohnung

Zwei sichergestellte DNA-Spuren und eine blassrosa Plastikperle sind die einzigen und wichtigsten Ansatzpunkte.

Wien. Übersät mit Stich- und Schnittwunden wurde Schulwart Harald S. am frühen Morgen des 28. März in der Volksschule in der Hoefft­gasse attackiert und in einem Overkillrausch mit unzähligen Hieben und Stichen mit einem doppelseitig geschliffenen Kampfmesser brutal getötet – durch mindestens zwei Angreifer: einen jungen Mann mit Hoodiekapuze, den die erste Lehrerin, die an diesem Montag in die Schule kam, davonsprinten sah. Und einer Frau bzw. einem Mädchen, das bei einer Rangelei mit dem Opfer offenbar Halskette oder Armband heruntergerissen wurde. Dabei übersah sie beim Aufsammeln eine gelochte rosa Perle mit ihrem genetischen Fingerabdruck darauf. Beide Spuren sind rein und bereits in diversen Datenbanken eingespeichert. Noch gab es keinen Treffer. Derweil erhoffen sich die Ermittler Tipps von Zeugen oder aus dem Umfeld des Pärchens. Wie berichtet, wurden 30.000 Euro ausgelobt. Noch hat das Hinweistelefon (01 31310 33114) kein einziges Mal geklingelt.