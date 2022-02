× Schwierige Bergung von Mann aus Wiener Schacht

Verletzter musste mit Thorax- und Beckenblessuren ins Krankenhaus.

Wien. Ein Mann ist Donnerstagfrüh in seinem Garten am Küniglberg in Wien.Hietzing in einen vier Meter tiefen Schacht gefallen. Er dürfte dort nahe seines Hauses in der Konrad-Duden-Gasse Arbeiten durchgeführt und ausgerutscht sein. Der Mann erlitt laut Berufsrettung Thorax- und Beckenverletzungen und blieb am Ende des Schachts liegen. Aufgrund dessen Enge gestaltete sich die Bergung durch die Feuerwehr schwierig.

Die Berufsfeuerwehr rückte unter anderem mit einer Drehleiter und den Höhenrettern an. In Abstimmung mit den Rettungsteams wurde dem Verletzten ein spezielles Rettungsgeschirr angelegt. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der Verunglückte von dem Flaschenzug vorsichtig aus dem Schacht gehoben und anschließend ins Krankenhaus gebracht.