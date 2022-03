Selfie-Marathon: Kurz feiert auf Balkan-Meile

Ex-Kanzler Sebastian Kurz überraschte gestern die Gäste eines Balkan-Lokals in der Wiener Märzstraße.

Wien. Sebastian Kurz gönnte sich gestern offenbar eine kurze Auszeit vom Papa-Alltag: Der Ex-Kanzler und frischgebackene Vater feierte in einem Balkan-Lokal auf der Märzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus. Er stieß im Lokal mit einem Freund an. Der gemütliche Abend wurde schließlich zum Selfie-Marathon.

© Instagram

Die Gäste zückten überrascht ihre Handys, als sie den prominenten Gast erkannten. Viele wollten ein Foto mit dem Ex-Kanzler erhaschen, der sich bereitwillig für ein paar Selfies bereit erklärte, während eine Sängerin mit Balkan-Musik für gute Stimmung sorgte.