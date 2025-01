Seltene Vogelart in Döbling gesichtet

Die 16. "Stunde der Wintervögel" ist zu Ende. Die größte Mitmach-Aktion des Landes hat 26.897 Vogelbegeisterte motiviert das Vogelvorkommen gemeinsam, zu beobachten und zu zählen.

In Zusammenarbeit mit der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in allen Bundesländern, Vögel in winterlichen Dörfern und Städten gezählt. Während der Zählung, gab es auch eine besondere Sichtung. Ein Tienschan-Laubsänger, konnte in Döbling gesichtet werden. Der Brutvogel aus Zentralasien, wurde damit erst zum zweiten Mal überhaupt in Österreich gesehen.

Neben dem asiatischen Neuankömmling, entdeckten die eifrigen Vogel-Liebhaber insgesamt 35.530 Vögel.

Top 3 Vögel

Im Ranking um die am meisten gesehenen Vögel gab es kaum eine Überraschung. Dieses Jahr behauptete die Kohlmeise erneut das Sieger-Stockerl.

Kohlmeise Aaskrähe Blaumeise

Kohlmeise © Katharina Botzi ×

Vogelschwund in der Stadt

Wie im restlichen Osten Österreichs gab es, auch in Wien einen Amselrückgang. Dieser hängt vermutlich, mit einem Virus zusammen und führte zu einem Rückgang von 11 Prozent. Auch der Hausspatz ist im Vergleich zu den vergangenen Zähljahren weniger geworden, zwar wird er nicht von Faktoren wie den milderen Wintern beeinflusst, dafür treffen ihn andere Lebensraumverschlechterungen besonders: Die zunehmende naturferne Gestaltung von Gärten und die ungebremste Verbauung setzen dem Vogel schwer zu.