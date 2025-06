Der Streichelzoo im Tiergarten Schönbrunn hat seine Tore wieder geöffnet. Wochenlang mussten Familien, Besucherinnen und Tiere auf den beliebten Kontakt verzichten. Die Sorge vor der gefährlichen Maul- und Klauenseuche hatte den Alltag im Zoo bestimmt. Nun ist die Gefahr gebannt.

Nach intensiven Wochen der Unsicherheit kehrt der Alltag in den Tiergarten Schönbrunn zurück. Der Streichelzoo öffnet erneut seine Gehege für Kinder und Familien. Die Wiedereröffnung wurde mit Freude gefeiert. "Wir haben Tiere geschützt, Betriebe gesichert und mit der Wiedereröffnung des Streichelzoos setzen wir nun ein sichtbares Zeichen für die Rückkehr zur Normalität“, sagte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Feierlichen Wiedereröffnung des Streichelzoos mit Ulrike Königsberger-Ludwig und Wolfgang Hattmannsdorfer. © ElisabethMandl ×

Comeback eines Highlights

Die Maul- und Klauenseuche hatte das Land seit März in Atem gehalten. Nach Ausbrüchen in Ungarn und der Slowakei reagierte Österreich rasch. Importstopps, Sperrzonen und 20.000 Proben sorgten für Sicherheit. Alle Tests blieben negativ. "Wir haben in enger Zusammenarbeit mit den Behörden umfassende Vorsichtsmaßnahmen getroffen", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Nun ist der Streichelzoo wieder offen. Auf 1.500 Quadratmetern warten Zwergziegen und Kaninchen auf kleine Besucherinnen und Besucher. Die Tiere dürfen selbst entscheiden, ob sie sich streicheln lassen wollen. "Ein echtes Highlight kehrt in den Tiergarten Schönbrunn zurück", so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Der Tiergarten Schönbrunn und nun auch wieder sein Streichelzoo sind täglich ab 9 Uhr geöffnet – 365 Tage im Jahr, auch an Feiertagen. In den Sommermonaten bis 18:30 Uhr geöffnet, freut sich der Tiergarten besonders auf kleine und große Besucher.