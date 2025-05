× 10 Nasenbären-Babys erobern den Tiergarten Schönbrunn

Zehn Nasenbären-Jungtiere wachsen derzeit im Tiergarten Schönbrunn heran und sind beim Klettern und Spielen zu beobachten. Anfang März haben gleich drei Weibchen im Abstand von wenigen Tagen Nachwuchs von einem neu eingezogenen Männchen bekommen.

Nasenbären-Jungtiere kommen blind und gehörlos zur Welt. Von der Nasenspitze bis zum Po messen sie bei der Geburt gerade einmal rund 10 cm ohne Schwanz.

In den ersten Wochen wurden die Kleinen in der Innenanlage versorgt. „Das erfahrene Weibchen hat alle Jungtiere geschnappt und gemeinsam in ein Nest getragen. Seitdem werden sie von allen Müttern gemeinsam versorgt“, erklärt Tierpflegerin Michaela Hofmann.

SO sieht das Familienleben aus

Mittlerweile werden die Jungtiere jeden Tag in den Mäulern der Mütter in die Außenanlage getragen oder tapsen bereits selbst hinaus. Dort erkunden sie neugierig die Umgebung und klettern schon geschickt auf Baumstämmen herum. Auch der Vater ist ins Familienleben involviert: „Er ist der Aufpasser und achtet darauf, dass alle zusammenbleiben.“

Süße Kletterprofis

Weißrüssel-Nasenbären sind unter anderem in den tropischen Wäldern Südamerikas heimisch, wo sich ihr Lebensraum mit dem der Brillenbären überschneidet. Im Tiergarten Schönbrunn leben die beiden Tierarten seit 2023 in einer gut eingespielten Wohngemeinschaft.

© Daniel Zupanc ×

„Die 1.400 Quadratmeter große Anlage wurde vor der Wiedereröffnung als Gemeinschaftsanlage mit zahlreichen Klettermöglichkeiten ausgestattet und ist mittlerweile dicht bewachsen. So können die Nasenbären als echte Kletterprofis ihr natürliches Verhalten ausleben“, sagt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Jungtiere nehmen schon Nahrung zu sich

„Nasenbären gehören zur Familie der Kleinbären und sind überwiegend tagaktive Allesfresser. Die Jungtiere werden zwar noch gesäugt, fressen aber auch schon Insekten, rohes Rindfleisch, gekochte Eier und Obst. Mit der Nase am Boden auf Futtersuche und dem Schwänzchen in der Höhe – so trifft man die Nasenbären meist an. Die wuselige Großfamilie bietet den Besucherinnen und Besuchern des Tiergartens derzeit einen besonders netten Anblick.