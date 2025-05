Schwarzenegger & Van der Bellen starten Mega-Klima-Offensive

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen starten in der Wiener Hofburg eine Klima-Offensive. Neben den Stars holt Arnie beim Klima-Summit die Einsatzkräfte vor den Vorhang.

Wien. Arnold Schwarzenegger holt beim neunten "Austrian World Summit" am Dienstag in der Wiener Hofburg die Einsatzkräfte an der vordersten Klimafront wie Feuerwehrleute oder Ermittler von Interpol vor den Vorhang. Eröffnet wird der Summit neben dem Gastgeber von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Am Vormittag wird sich Schwarzenegger zudem mit dem ehemaligen Premierminister von England, Tony Blair, bei einem Talk austauschen.

"Der weltweite Fortschritt - von bahnbrechenden Umwelttechnologien bis hin zu immer nachhaltigeren Innovationen - gibt uns nicht nur Hoffnung, er ist ein unaufhaltsamer Motor des Wandels. Ja, die Herausforderungen mögen mancherorts groß und mächtig erscheinen, aber zusammen sind wir ganz klar stärker. Denn entscheidend ist: Wir machen Fortschritte, wir stehen vereint, und kein Rückschlag kann uns stoppen. Das ist es, was zählt - und das ist die Power, die uns vorwärts treibt", sagte Schwarzenegger in einem Statement gegenüber der APA.

Der einstige Gouverneur von Kalifornien konnte für den Summit 2025, der unter dem Motto "Unite in Action" steht, wieder Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Zivilgesellschaft gewinnen. Unter anderem stehen UNO-Generalsekretär António Guterres, EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra, Tennisstar Dominic Thiem oder BBC-Moderatorin Laura Kuenssberg auf der zum Teil virtuellen Gästeliste. Die deutsche Band The BossHoss wird zudem ihren neuen Song "I'll be back", den sie gemeinsam mit Schwarzenegger für den Klimaschutz aufgenommen hat, erstmals live spielen.

Einsätze bei Waldbränden und Hochwasser

Ein besonderer Schwerpunkt des heurigen Austrian World Summits liegt auf den Einsatzkräften, die an vorderster Front gegen die Folgen der Klimakrise kämpfen. "Sie genießen besonders hohes Vertrauen in der Bevölkerung und zeigen durch ihre Taten was "Unite in Action" bedeutet, hieß es in einer Aussendung. Auf der Bühne werden unter anderem die Wiener Feuerwehroffizierin Viktoria Zechmeister sowie Firefighter Captain Dom Bei aus Santa Monica (Kalifornien) von ihren Einsätzen bei den großen Extremwettereignissen des Vorjahres berichten - Waldbrände in Kalifornien und Hochwasser in Österreich.

Ergänzt wird das Podium durch weitere internationale Einsatzkräfte: Carol Devine von Ärzte ohne Grenzen spricht über medizinische Notlagen während und nach Umweltkatastrophen. Sasa Braun von Interpol berichtet über Ermittlungen im Bereich Umweltkriminalität. "Der Austrian World Summit 2025 steht für das, was es in Zeiten wie diesen dringend braucht: Mut zur Veränderung, Leadership und internationale Zusammenarbeit. Arnold Schwarzenegger lebt uns seit Jahren vor, dass man nicht abwarten darf, sondern selber tätig werden muss. Genau diese Haltung wollen wir vermitteln. Unser Ziel ist es, Menschen weltweit zu inspirieren: nicht nur zum Nachdenken, sondern zum Handeln", sagte Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Der Summit ist bereits zur Gänze ausgebucht. Der gesamte Klimagipfel wird aber live auf Arnold Schwarzeneggers YouTube-Kanal übertragen.