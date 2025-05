Austrian World Summit: Schwarzenegger bei Klimagipfel in Wien

Anlässlich des Klimagipfels "Austrian World Summit" in Wien drängt Arnie auf Taten statt Worte für den Schutz des Planeten. Am 3. Juni wird es dazu eine ganz besondere Botschaft in den Stationen der Wiener Linien geben.

Am 3. Juni findet in der Wiener Hofburg der 9. "Austrian World Summit" statt. Dabei gehen Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen gemeinsam mit internationalen Experten wie UN-Generalsekretär António Guterres, Ex-Premierminister Tony Blair oder Tennis-Legende Dominic Thiem der Frage nach, wie es gelingen kann, das Klima nachhaltig schützen zu können. "Ich finde, die Menschen sollten aufhören, sich dauernd darüber zu ärgern, was der US-Präsident gerade denkt. Weniger jammern, mehr anpacken", bringt es Schwarzenegger auf den Punkt.

© SCI / Philipp Lipiarski ×

In Wien sind die "Öffis" ein zentraler Baustein bei der Lösung für die Klimakrise, die deshalb einem konsequenten Ausbau unterliegen. Denn: Wer mit den Öffis fährt, zur Arbeit radelt oder zu Fuß geht, schützt die Umwelt und sorgt für noch mehr Lebensqualität in der Stadt. Spannend: Die Öffis zeichnen sich lediglich für ein Prozent des ökologischen Fußabdrucks der Stadt Wien verantwortlich: Während in einem Auto selten mehr als eine Person fährt, finden in einer U-Bahn 900 Fahrgäste Platz. Jeder Fahrgast, der mit den Öffis statt mit dem Auto unterwegs ist, erspart der Umwelt und der Stadtluft in einem Jahr 1,5 Tonnen CO2.

© Wiener Linien / Manfred Helmer ×

Arnold Schwarzenegger und die Wiener Linien appellieren daher gemeinsam für einen gesunden Planeten: "In Wien weiß man Bescheid: Öffis nutzen, Klima schützen! Auch die globale Politik muss den Ernst der Lage erkennen. UNITE IN ACTION and TERMINATE POLLUTION!"