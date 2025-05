"Bierdusche" am Morgen – Lkw verliert Kisten auf Landstraße

Freitagfrüh gegen 5 Uhr ereignete sich auf der B127 Rohrbacher Straße im Gemeindegebiet von Walding ein ungewöhnlicher Verkehrsvorfall.

Ein Lastkraftwagen verlor in einem kurvenreichen Abschnitt mehrere Bierkisten, nachdem die Ladungssicherung versagt hatte. Die Fracht stürzte auf die Fahrbahn, was in der unübersichtlichen Kurvenstelle eine schnelle Absicherung erforderte.

Die Feuerwehren Walding und Rottenegg wurden umgehend alarmiert. Die Einsatzkräfte übernahmen die Bergung der verlorenen Bierkisten und reinigten anschließend gründlich die Fahrbahn. Während der Aufräumarbeiten musste die B127 in dem betroffenen Abschnitt wechselseitig gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgte durch die Einsatzkräfte vor Ort, was zu kurzzeitigen Behinderungen führte.