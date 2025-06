Die Wasserschweine im Wiener Tiergarten Schönbrunn bekommen derzeit Regionales vor die Nase gesetzt.

Im Tiergarten Schönbrunn wird mit Begeisterung geknabbert. Besonders bei den Wasserschweinen führt frisches Astwerk zu wahrer Fressfreude. Das Geheimnis hinter diesem täglichen Festmahl liegt in einer langjährigen Partnerschaft mit der MA 49, dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. Die Försterinnen und Förster liefern regelmäßig frische Äste aus dem Stadtgebiet. Besonders die Lobau spielt dabei eine wichtige Rolle, denn dort wächst das begehrte Futter, das mit viel Sorgfalt geschnitten wird. "Wir sind sehr dankbar für die langjährige und verlässliche Partnerschaft mit der MA 49, die uns wertvolle Futteräste für unsere Tiere liefert“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck und Günther Annerl (MA 49) mit Wasserschweinen. © Daniel Zupanc ×

Saftiges Grün für die Tiere

Für die Tiere ist es mehr als nur eine Köstlichkeit. Wasserschweine gehören zu den Nagetieren und brauchen das Holz, damit ihre Zähne gesund bleiben. Besonders gefragt sind Sorten wie Weide, Ahorn und Eiche. Auch andere Zoo-Bewohner genießen die grünen Gaben, darunter Elefanten, Nashörner und Giraffen. Ein Teil des Laubs wird vorsichtig abgezupft, tiefgefroren und in der kalten Jahreszeit an Arten wie die Bärenstummelaffen verfüttert. So bekommen sie auch im Winter hochwertiges Futter, das ihnen gut tut.

Besonders im Mai und Juni, wenn alles wächst und gedeiht, kommt das Futter in großen Mengen. Der viele Regen in diesem Frühjahr hat das Laub dichter, grüner und nährstoffreicher gemacht als sonst. "Wir sind auch für die Stadtwildtiere zuständig und sehen es als große Ehre, auch zum Wohl der Zootiere beizutragen", so Günther Annerl, stellvertretender Dienststellenleiter der MA 49.