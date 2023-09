"Sexuelle Belästigung": NEOS-Politikerin zeigt Wohnungsmakler an

Die Klubobfrau der NEOS in Wien-Döbling klagt an: Bei einer Wohnungsbesichtigung soll sie von ihrem Makler sexuell belästigt worden sein.

"Hab den ganzen Tag heute geweint" – mit bewegenden Worten schildert NEOS-Politikerin Evelyn Shi auf X (Twitter) einen schockierenden Vorfall vom vergangenen Donnerstag. Bei einer Wohnungsbesichtigung soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. "Der Makler hat meine Hand genommen und zu seinem Schritt geführt und gemeint, ich soll ihn da berühren", schreibt Shi. Die Klubobfrau aus Döbling postete dazu ein Selfie, dass sie mit verweintem Gesicht zeigt.

Hand weggenommen und er hat sie wieder genommen und das gleiche nochmal gemacht. Davor gefragt ob ich einen Partner hab und am Ende noch gesagt, er will einen Dreier mit mir und ner anderen Frau. War so perplex, dass ich gestern nichts sagen konnte, aber heute wollte ich es nicht — Evelyn Shi (@EvelynShi95) September 8, 2023

Shi habe ihre Hand weggezogen, doch der Makler habe sie erneut zu seinem Schritt geführt. Auch verbal habe der Mann jegliche Professionalität über Bord geworfen: Bereits zuvor soll er die junge Politikerin gefragt haben, ob sie einen Partner habe. Auch von Sex zu dritt mit Shi und einer anderen Frau habe er gesprochen.

© X/EvelynShi95

© X/EvelynShi95

Polizei bestätigt Anzeige

"Bin jetzt zur Polizei gegangen und habe Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet", erzählt die bestürzte NEOS-Frau. Die Polizei bestätigte gegenüber oe24, dass eine entsprechende Anzeige vorliegt. Auch bei der Wirtschaftskammer habe sie den Makler angezeigt.

© X/EvelynShi95

© X/EvelynShi95

"Angst, dass er mir wo auflauert"

Shi zeigt sich von dem mutmaßlichen Übergriff schwer belastet und will sich auch an Opferschutzeinrichtungen wenden. Schon nach dem Gang zur Polizei habe sie Angst bekommen, schreibt sie in ihrem Posting: "Dass er mir irgendwo auflauert, weil er auch meine Adresse hat. Ist aber unwahrscheinlich, da er sich dadurch erst recht schuldig machen würde. Aber ich werde jetzt auch sehr nervös, wenn andere Männer mir auf der Straße entgegenkommen."

© X/EvelynShi95

© X/EvelynShi95

Dass der Vorfall Konsequenzen für den Makler haben wird, bezweifelt Shi: "Er wird von der Anzeige benachrichtigt, aber es wird wohl zu nichts weiterem führen, weil Aussage gegen Aussage. Hoffentlich wird es ihm aber eine Lehre gewesen sein." Ein Trost für die Politikerin: "Egal wie es ausgehen wird, es wird in seiner Akte vermerkt werden und falls er noch einmal übergriffig wird, wird die Aussage des Opfers noch einmal stärker."