Skandal: Lokale gesperrt, Schanigärten gestürmt

Heftige Kritik an der Gastro-Sperre in Wien – Party in geschlossenen Schanigärten.

Die Sperre der Gastro in Wien wurde am Samstagnachmittag zur totalen Farce: Während die Lokale dichtgemacht hatten, gab es – natürlich maskenlos und weitgehend ohne 2G-Kontrollen – ein dichtes Getümmel vor den Punschständen in der City.



Gegen 15 Uhr drangen die ersten Partytiger in die – geschlossenen – Schanigärten ein, die bald brechend voll waren.



