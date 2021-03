So dreist umgehen Lokalgäste den Lockdown

In diesem Gastgarten pfiffen die Gäste auf die Corona-Regeln.

Wien. Am Freitag trieb die Hitze die Menschen nach draußen. In Wien stiegen die Temperaturen am Nachmittag sogar auf 19 Grad. Der Frühling setzte endlich richtig ein. Das führte allerdings dazu, dass es etwa in Parks zu großen Ansammlungen kam. Selbst in einem Gastgarten im Wiener Prater setzten sich offenbar Besucher hin, wie ein Leserreporter berichtet. Damit setzten sich die Personen gegen die aktuellen Corona-Regeln hinweg – laut Augenzeugen holten die Gäste um die Ecke Getränke von einem Take-Away und nahmen im Gastgarten vom "Original Prater Rösthaus" Platz.

Laut Corona-Maßnahmen darf im Radius von 50 Metern um ein Take-away-Lokal nichts konsumiert werden. Außerdem gilt outdoor ein Abstand von zwei Metern. Auch das wurde hier nicht eingehalten.