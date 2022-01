So reagiert Ludwig auf die Maßnahmen

Landeshauptmann Ludwig begrüßt restriktives, bundesweites Vorgehen: „Konsequente Maßnahmen jetzt setzen.“

Wien. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich mit dem Paket zufrieden. Es werde "konsequent und rasch" gehandelt, befand er in einer Stellungnahme. "Zum Schutz der Bevölkerung und auch zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens ist ein restriktives und bundesweites Vorgehen notwendig." Zugleich müssten aber alle Anstrengungen auf die Booster-Impfung gesetzt werden, betonte er. Auch das Testangebot werde in Wien weiter ausgebaut. Ab der kommenden Woche soll etwa die PCR-Testkapazität auf 3,5 Millionen Tests pro Woche erhöht werden, kündigte Ludwig an.

Ziel: "Alle ziehen an einem Strang"

"Der heutige Tag hat wieder gezeigt, dass von allen Experten und allen Verantwortlichen im Bund und in den Ländern mit vollem Einsatz dafür gearbeitet wird, diese weltweite Herausforderung für Österreich bestmöglich zu meistern", betonte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach dem Omikron-Gipfel: "Alle ziehen an einem Strang und arbeiten mit ganzer Kraft dafür, das Virus im Ausgleich zwischen Gesundheitsversorgung und Wirtschaft und Arbeitsplätzen in den Griff zu bekommen."