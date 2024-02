Sohn (35) bedrohte und würgte Mutter (61)

Die 61-jährige Frau wurde bei dem Vorfall am Hals verletzt.

Eine Auseinandersetzung artete am Freitagnachmittag in Floridsdorf aus. Ein 35-Jähriger hatte seine Mutter in ihrer Wohnung besucht. Dabei dürfte er aufgrund psychischer Probleme plötzlich auf sie losgegangen sein. Er soll gedroht haben, sie umzubringen und sie zudem gewürgt haben.

Erst ein Nachbar konnte den tobenden Mann von weiteren Angriffen auf seine Mutter abhalten. Die 61-Jährige erlitt Verletzungen am Hals. Ihr Sohn wurde in die Justizanstalt gebracht, ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.