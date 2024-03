Sohn attackierte mit Brotmesser eigene Mutter

Der 29-Jährige darf für die nächsten zwei Wochen nicht mehr nach Hause kommen.

Ein Familiendrama spielte sich am Dienstag um 17.30 Uhr in Ottakring ab. Ein Streit zwischen Mutter und Sohn artete komplett aus, sodass der Vater die Polizei alarmieren musste. Bei der Auseinandersetzung soll der Sohn mit einem Brotmesser auf seine Mutter losgegangen sein und sie dadurch sogar verletzt haben. Zudem habe er ihr gedroht, sie umzubringen.

Als die Beamten in der Wohnung der Familie eintrafen, saß der 29-Jährige im Wohnzimmer. Vor ihm lag auf dem Couchtisch die mutmaßliche Tatwaffe. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es nicht das erste Mal war, dass der Sohn ausgerastet war.

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurde gegen den 29-Jährigen, der noch in der elterlichen Wohnung haust, ausgesprochen.

In weiterer Folge wurde er über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die Mutter musste nicht ärztlich versorgt werden, sie wurde bei dem Vorfall zum Glück nur leicht verletzt.