× Mega-Ansturm auf Impfung ohne Anmeldung in Wien

Am Wiener Rathausplatz kann man sich ohne Voranmeldung unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen.

Wien. Ab heute kann man sich am Wiener Rathausplatz ohne Voranmeldung unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen. Bereits am ersten Tag der Aktion wurden due Impfboxen gestürmt: Am Rathausplatz entstand eine Mega-Schlange quer durch den Park um an eine Impfung ohne Anmeldung zu kommen. Während des "Film Festivals" steht die Impfbox täglich zwischen 17.00 und 22.00 Uhr zur Verfügung. Aber wegen des großen Andrangs will die Stadt nun aber auf variable Öffnungszeiten setzen.

Impfstoff von Johnson & Johnson

Für alle über 18-Jährige steht ein Impfstoff von Johnson & Johnson bereit. Das heißt, dass für eine Vollimmunisierung nur ein Stich notwendig ist. Alle, die jünger als 18 Jahre alt sind wird der Biontech/Pfizer-Impfstoff verabreicht. Den Zweitstich erhält man dann im Austria Center Vienna.

