Ein Dacia geriet auf der Simmeringer Hauptstraße in Vollbrand.

Zu einem spektakulären Brand kam es am Sonntagvormittag auf der Simmeringer Hauptstraße. Ein Dacia geriet nach einer Unterführung in Flammen. Durch das ausgetretene Öl fing die Straße ebenfalls an zu brennen.

© Viyana Manset Haber ×

Die Wiener Feuerwehr rückte rasch mit zwei Fahrzeugen aus und konnte den Brand zügig löschen.